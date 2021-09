Die Radtour eines Pärchens am Donnerstagabend auf der Landstraße zwischen Rhodt und Edenkoben hat im Krankenhaus und einem Strafverfahren geendet. Wie die Polizei berichtet, waren eine 56-Jährige und ihr 64-jähriger Lebensgefährte mit den Fahrrädern in Richtung Edenkoben unterwegs. Als die Frau in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, stieß sie mit dem Mann zusammen, woraufhin dieser stürzte und sich dabei verletzte. Wie sich herausstellte, war bei dem 64-Jährigen aber auch Alkohol im Spiel. Bei einem Alko-Test vor Ort wurde ein Wert von 1,15 Promille gemessen. Der Mann zog sich bei dem Sturz nicht nur Schürfwunden zu, sondern brach sich dabei vermutlich auch das Schlüsselbein. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Er muss sich zudem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.