Wie der Polizei jetzt mitgeteilt wurde, ereignete sich am Sonntag gegen 23 Uhr in der Edenkobener Weinstraße ein Unfall, bei dem ein 28 Jahre alter Fußgänger leicht an Kopf und rechter Körperseite verletzt wurde. Der Mann wurde laut Polizei von hinten von einem Radfahrer angefahren und stürzte infolgedessen. Der Radfahrer haute danach einfach ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06323 9550.