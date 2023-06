Eine 71-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Unfall am Montag gegen 12 Uhr in der Bahnhofstraße in Edenkoben verletzt. Nach Angaben der Polizei war sie in Richtung Staatsstraße unterwegs, als ihr eine 54-jährige Autofahrerin entgegenkam. Obwohl diese ausreichend Seitenabstand eingehalten habe, sei die 71-Jährige mit ihrem Fahrrad ins Straucheln geraten, sie in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto zusammengestoßen. Sie stürzte zu Boden, verletzte sich im Gesicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.