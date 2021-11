Eine 64-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Unfall am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hat eine 23-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen die Vorfahrt der älteren Frau missachtet, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin stürtzte und zog sich dabei eine Unterschenkelfraktur sowie Schürfwunden im Gesicht zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.