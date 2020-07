Einer 63-Jährigen wurde am Mittwochmittag die Handtasche gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau ihre Tasche auf einem Tisch in einer Eisdiele in der Tanzstraße in Edenkoben abgestellt. Ein Radfahrer stahl diese im Vorbeifahren. Die Tasche wurde später gefunden, doch Bargeld und Smartphone fehlten. Der Radler war 20 bis 30 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haaren, trug eine Jeans und ein helles Oberteil. Hinweise unter Telefon 06323 9550.