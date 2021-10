Ein Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger am Montag gegen 7.15 Uhr auf der Edenkobener Luitpoldstraße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Fußgänger auf Höhe der katholischen Kirche plötzlich die Straße, ohne auf den Radfahrer zu achten. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fußgänger. Dabei stürzte der Radler und verletzte sich am Ellenbogen sowie an der Hüfte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger flüchtete, von ihm liegt keine Beschreibung vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.