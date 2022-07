Am frühen Dienstagmorgen hat es einen Raubüberfall auf eine Spielothek in der Weinstraße in Edenkoben gegeben. Nach Mitteilung der Polizei betrat ein maskierter Mann kurz nach 2 Uhr die Spielhalle durch den Hintereingang, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Als sich die Frau weigerte, öffnete er selbst mehrere Schubladen und entwendete ein Geldmäppchen mit einem dreistelligen Geldbetrag. Der Täter flüchtete auch wieder durch den Hintereingang. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen fand die Polizei keine Spur des Täters mehr. Der Mann soll 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und eine tiefe Stimme haben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Handschuhe und eine Faschingsmaske ähnlich einer „Scream-Maske“. Das ist ein weißer, verzerrter Schädel mit aufgerissenem Mund auf schwarzem Hintergrund.

Raubüberfälle auf Spielotheken kommen immer wieder vor, vermutlich weil die Täter das Risiko für vergleichsweise gering halten. Auch die Beute ist meist gering, trotzdem drohen den Tätern harte Strafen. Erst im Februar war ein Neustadter wegen eines Überfalls auf eine Spielhalle mit rund 800 Euro Beute zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Wer Hinweise zu dem Überfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben zu melden unter Telefon 06323 9550.