Die Nutzung des Queichtalbades wird in der kommenden Saison teurer. Das beschloss der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Dauerkarten für Erwachsene kosten mit 82 Euro dann acht Euro mehr als bisher. Kinder und Jugendliche zahlen für ihre Dauerkarten künftig 40 statt 35 Euro, für Schüler und Studenten sowie für Schwerbehinderte sind es dann 45 statt 40 Euro. „Wir hatten schon 2016 unsere Eintrittspreise vom Verband für Bäderbetrieb analysieren lassen, der zu dem Ergebnis kam, dass sich das Verhältnis von Preis und Leistung so darstellt dass unsere Eintrittspreise viel zu niedrig sind. Vor allem die Dauerkarten“, erklärt VG-Chef Axel Wassyl. „Seitdem sind nicht nur die Energie- und Rohstoffpreise, sondern auch die Lohnkosten in nicht unerheblichem Umfang gestiegen. Deswegen sahen wir eine Anpassung der Dauerkarten für angebracht.“