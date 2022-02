Weil ein 49 Jahre alter Vater seinem 22-jährigen Sohn das Autofahren beibringen wollte, muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Passanten beobachteten, wie der Vater am Sonntag mit seinem Sohn auf dem Wohnmobilstellplatz in der Bismarckstraße in Edenkoben Fahrübungen machte, wie die Polizei berichtet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten die Fahrer bereits wieder gewechselt. Sowohl gegen den Vater als auch gegen den angehenden Fahrschüler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.