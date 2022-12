Die Deutsche Post DHL eröffnet in den nächsten Tagen einen weiteren DHL-Paketshop in Landau in der Königstraße 62. Partner ist der Mobilfunkladen Carat Mobile. Dieser bietet Handyverträge und -reparaturen an.

Der Paketshop ist 43 Stunden die Woche geöffnet, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Das hat die Pressestelle der Deutschen Post in Frankfurt am Dienstag mitgeteilt. In dem neuen DHL-Shop können Kunden Briefmarken kaufen, dorthin bestellte Pakete abholen oder versenden, Retouren aufgeben oder veranlassen, dass ihnen Pakete in eine bestimmte Filiale oder an eine Packstation geschickt werden. Die Ausgabe von benachrichtigten Sendungen ist nicht vorgesehen.

Landau gut versorgt

Nach Einschätzung der Post-Pressestelle ist Landau postalisch gut versorgt. Filialen gibt es im Postbankcenter in der Ostbahnstraße, also der früheren Hauptpost, in der Rosheimer Straße 2 auf der Wollmesheimer Höhe bei Lotto Kohl, seit Kurzem in der Reiterstraße 23, in der Horststraße 56 bei Lotto Gruhn, bei Tabak-Maier im Eingangsbereich des Edeka-SBK-Markts in der Johannes-Kopp-Straße 12 sowie bei Mc Paper in der Gerberstraße 6.

Paketshops gibt es in der Arzheimer Hauptstraße 40, der Leinsweilerstraße 6, der Kramstraße 11, der Theaterstraße 16 a, nun auch in der Königstraße 62, der Haardtstraße 2 sowie im Justus 4 beim neuen Verteilzentrum.

Karte im Netz

Packstationen vermeldet die Post in der Dammühlstraße 11 bei Kaufland, der Maximilianstraße 11 bei Aldi, der Johannes-Kopp-Straße 12 bei Edeka-SBK, Im Justus 4 am Post- Zustellstützpunkt sowie bei Edeka-Kissel/Nah und gut in der Annweiler Straße 1. Zwei weitere stehen demnach kurz vor der Inbetriebnahme: am Hauptbahnhof sowie im Horstring 14 bei der Schick-AG. Zudem hat ein Post-Pressesprecher 39 Postbriefkästen in Landau gezählt.

Unter www.deutschepost.de/standortfinder bekommen Kunden alle Standorte der Filialen, DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte angezeigt, außerdem Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen.