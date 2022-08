Unbekannte haben in der vergangenen Woche in den Forstwiesen in Edenkoben eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Auto gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war der Wagen in der Hofeinfahrt abgestellt. Mit der EC-Karte, die sich im Portemonnaie befand, wurden inzwischen zwölf unberechtigte Abbuchungen getätigt. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei appelliert, auch auf dem privaten Gelände das Fahrzeug abzuschließen und niemals darin Wertgegenstände zurückzulassen.