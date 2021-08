Am Samstag gegen 11.20 Uhr meldete sich eine völlig aufgelöste 30-Jährige bei der Polizei, weil ihr in Offenbach ein Missgeschick passiert war: Die Mannheimerin war versehentlich gegen die Fahrzeugtür geraten, woraufhin diese ins Schloss fiel und sich verriegelte, weil sich auch der Schlüssel noch im Auto befand. Vor allem aber war auch der drei Monate alte Säugling der Frau im Fahrzeug eingeschlossen. Polizisten schlugen mit einem Nothammer das Beifahrerfenster des Autos ein und konnten so das Baby befreien.