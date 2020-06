Zwei Ziegen hielten am Dienstagmorgen eine Polizeistreife in Edenkoben auf Trapp. Die Tiere waren gegen 6.30 Uhr von einer Weide abgehauen. Sie konnten in der Venninger Straße wieder eingefangen werden. Der Besitzer wurde von der Polizei ausfindig gemacht. Er brachte seine beiden Ausreißer wieder nach Hause.