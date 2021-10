Begleitschutz für ein Schaf: Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wird die Edenkobener Polizei am Mittwochmorgen gerufen. „Eigentlich sind Schafe Herdentiere mit großem Zusammengehörigkeitsgefühl“, stellen die Beamten in ihrem Einsatzbericht klar. Warum dann um 9.30 Uhr ein Schnucken von der Weide an der Kropsburg ausgebüxt ist, stehe derzeit noch nicht fest. Fakt ist: Das Schaf konnte eingefangen und unter polizeilichem Begleitschutz dem Eigentümer überstellt werden.