Am Freitag und Samstag hat die Polizei Tempokontrollen in zwei Orten gemacht. In der Weinstraße in Edenkoben in Höhe des Schulzentrums wurden innerhalb einer Stunde 14 Fahrer beanstandet. Der unrühmliche Spitzenreiter hatte bei erlaubten 30 Stundenkilometern 55 Sachen drauf. Ihn erwartet 115 Euro Bußgeld und ein Punkt. In der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim blieb es ruhig. In einer Stunde Kontrollzeit waren nur zwei Fahrer zu schnell.