Die Polizei Edenkoben ist am Samstagmorgen aufgrund des anhaltenden Regens alarmiert worden. Sie wurde auf überquellende Straßenabläufe im Bereich des Werner-Kastner-Platzes und im Kurbrunnenwegs hingewiesen. Beamte suchten die Örtlichkeiten wiederholt auf, wie es in der Pressemitteilung heißt. Da sich die „Überschwemmungen“ in Grenzen hielten und schließlich ganz versiegten, mussten keine Fachkräfte herangezogen werden.