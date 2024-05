In der Breitwiesenstraße hat es am Donnerstag gegen 13.50 Uhr einen Auffahrunfall mit Kollateralschäden gegeben. Nach Angaben der Polizei in Edenkoben war eine 60 Jahre alte Autofahrerin auf den Wagen eines 59-Jährigen aufgefahren, weil sie dessen Bremsen übersehen hatte. Nach dem Zusammenstoß beleidigte die Frau den Mann mit einem Kraftausdruck, weshalb dieser zusätzlich eine Strafanzeige erstattete. Angeblich kam es bereits vor dem Unfallgeschehen zu beiderseitigen Beleidigungen. Die Ermittlungen dauern an.