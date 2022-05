Erneut kam es in Edenkoben zu einem betrügerischen Telefonanruf. Laut Polizei wurde einer 70-jährigen Frau per automatischer Bandansage ein angeblicher Strafbefehl eröffnet. Die Frau wurde anschließend aufgefordert, bestimmte Tasten auf ihrem Telefon zu betätigen, vermutlich um weitere Anweisungen zur Begleichung des „Strafbefehls“ zu erhalten. Der Dame kam dies jedoch zu Recht komisch vor, sodass sie das Gespräch umgehend beendete. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, sich nicht durch „falsche Polizeibeamte“ oder angebliche Microsoft-Mitarbeiter täuschen zu lassen. „Im Zweifelsfall beenden Sie das Gespräch und halten Sie Rücksprache mit Ihrer zuständigen Polizeidienststelle“, rät die Polizei.