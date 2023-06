In der Nacht auf Montag haben Unbekannte die rechte Seitenscheibe eines in der Friedrich-Andrae-Straße in Edenkoben geparkten BMW eingeschlagen und das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht. Laut Polizei waren die Täter ersten Ermittlungen zufolge nicht erfolgreich. Zu einem weiteren Aufbruch kam es über das Wochenende im Kehrweg in Edesheim. Auch dort wurde eine Scheibe an einem Auto eingeschlagen, um darin nach Wertgegenständen zu suchen. Vor einem weiteren Anwesen hatten die Täter leichtes Spiel. Der Wagen, aus dem sie Uhren und Parfüm stehlen konnten, war nicht verschlossen. Hinweise unter 06323 9550.