Mit Tempo 57 durch Edenkoben: Die Polizei schnappte einen Temposünder am Freitag in der Weinstraße. Erlaubt sind dort nur 30 Stundenkilometer. Das kostet: 80 Euro und ein Punkt in Flensburg. Die Polizei meldet weitere 14 Verstöße bei der Geschwindigkeitskontrolle am Schulzentrum in der Weinstraße. In der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim wurden drei Fahrer wegen Beleuchtungsmängeln an ihren Fahrzeugen beanstandet. Eine Zivilstreife registrierte auf der A65 zwölf Verstöße gegen die Gurtpflicht. In der Staatsstraße in Edenkoben stellten Beamte einen Pkw-Fahrer, der während der Fahrt auf seinem Handy tippte. Er muss nun ein Bußgeld über 100 Euro zahlen und bekommt einen in Flensburg. Drei weitere Fahrer waren nicht angeschnallt.

Ein Gurtverstoß wurde einer 44-jährigen Frau aus der Republik Moldau, zwischen Rumänien und der Ukraine gelegen, zum Verhängnis. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie den visumsfreien Aufenthalt von 90 Tagen um 57 Tage überschritten hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro einbehalten, teilt die Polizei mit. Die Frau wurde aufgefordert, das Bundesgebiet unverzüglich zu verlassen.