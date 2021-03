Obwohl er keinen Führerschein mehr hat, war ein 42-Jähriger am Dienstag mit einem Sprinter in der Edenkobener Staatsstraße unterwegs. Pech für ihn, dass er in eine Polizeikontrolle geriet. Gegen 13.30 Uhr stoppten ihn die Beamten und fragten ihn nach seiner Fahrerlaubnis. Zunächst behauptete er, diese zu Hause vergessen zu haben. Schnell stellte sich heraus, dass der Sprinterfahrer im Jahr 2000 seine Fahrerlaubnis wegen Alkohols und Drogen am Steuer verloren hatte. Stutzig wurden die Beamten dann noch wegen des völlig entspannten Verhaltens des Mannes. Auf Nachfrage gab er laut Polizei an, zuletzt einen Joint geraucht zu haben. Der Schlüssel wurde einkassiert. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.