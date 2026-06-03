Bei verstärkten Kontrollen des Zweiradverkehrs hat die Polizei in Landau mehrere Verstöße festgestellt. Die Maßnahmen fanden am Dienstag, 2. Juni, im Rahmen der Roadpol-Kontrollwoche „2 Wheelers“ statt.

Wie die Polizei mitteilt, sprachen die Beamten insgesamt zwölf Verwarnungen aus. Zudem wurden drei Mängelberichte erstellt.

Um 12.37 Uhr kontrollierten Polizisten in der Ostbahnstraße einen 29-jährigen Mann, weil er mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Gegen 13 Uhr versuchte ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer laut Polizei ebenfalls in der Ostbahnstraße, sich einer Kontrolle zu entziehen. Die Beamten stellten ihn kurze Zeit später im Ostpark. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Einen Vortest verweigerte der Mann. Deshalb wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.