Die Polizei konnte am Donnerstag zwei Rollerdiebe dingfest machen.

Wie es im Polizeibericht heißt, stahlen die beiden 20-jährigen Kumpels gegen 21 Uhr zunächst in Neustadt einen 50er-Roller und fuhren damit ohne Helm nach Edenkoben. Dort entwendeten sie im Ortsbereich einen weiteren Roller, wobei der Inhaber die beiden durch das Fenster beobachten konnte und anschließend dem Täter, der jetzt seinen Roller benutzte, mit dem Auto hinterherfuhr. Er konnte den jungen Dieb auch einholen und bekam seinen Roller zurück.

Gegen Pkw gefahren

Im Zuge der Fahndung entdeckte die Polizei den zweiten Rollerfahrer im Bereich der Luitpoldstraße. Er war ohne Licht unterwegs. Weil er „In den Semmeläckern“ gegen einen Pkw stieß, stürzte er, ließ das Fahrzeuge auf der Straße liegen und flüchtete zu Fuß. Kurz darauf konnten beide Kumpels in der Nähe angetroffen werden. Die Rollerdiebstähle stritten sie ab. Doch die Personenbeschreibungen und Verletzungen an den Händen wiesen sie eindeutig als Täter aus, so die Polizei.

Beide hatten einen Atemalkoholwert von über 0,5 Promille. Zudem hatten sie Drogen konsumiert – und keine Fahrerlaubnis.