Die Landauer Polizei hat am Mittwoch gegen 12 Uhr einen 59-Jährigen am Städtischen Klinikum mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann am Klinikum randaliert. Die Beamten wurden von Mitarbeitern des kommunalen Vollzugsdienstes zur Unterstützung gerufen. Es bestand die Gefahr, dass der Mann sich selbst oder andere Personen verletzen könnte. Als die Streife eintraf, schrie der 59-Jährige herum und schlug wild um sich. Als die Beamten versuchten, ihn zu beruhigen, attackierte er diese. Den Polizisten gelang es „nur durch den Einsatz des Tasers“ die Angriffe des Mannes zu stoppen. Die Vollzugsmitarbeiter und Polizeibeamten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Der Mann wurde wegen des Verdachts auf eine akute Psychose in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet, teilt die Polizei weiter mit.