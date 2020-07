Ein Zaun wurde einem Igel am Donnerstagmorgen in der Rietburgstraße in Edenkoben zum Verhängnis. Das kleine Stacheltier hatte sich darin verfangen. Ein Passant bemerkte das hilflose Tierchen und verständigte die Polizei. Mit vereinten Kräften konnte der Igel aus seiner misslichen Lage befreit werden, wie die Polizei berichtet. Die beiden Beamten brachten das Tier in einem Karton zur Dienststelle in Edenkoben. Weil der kleine Racker mächtig Durst hatte, träufelte ihm Polizeikommissar Christian Theobald mit einem Strohhalm Wasser ins Mäulchen. Mittlerweile ist der Igel in einer Tierauffangstation untergebracht, um sich von dem Schreck am Morgen zu erholen.