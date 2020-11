Mehrere Autofahrer meldeten am Mittwoch, kurz vor 12 Uhr, bei der Polizei einen herrenloser Peugeot auf der K 6 zwischen Venningen und Edenkoben, der mit einem Warndreieck abgesichert war. Unverschlossen blockierte das Fahrzeug den kompletten Fahrstreifen in Richtung Edenkoben. Da eine Streife vor Ort weder den Fahrer noch den Halter ausfindig machen konnte, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Was tun bei einer Autopanne? Ratschläge der Polizei:1. Warnblinker einschalten, 2. falls möglich, das Auto in eine Nothaltebucht oder auf den Seitenstreifen lenken, 3. Warnweste vor dem Aussteigen anlegen, 4. je nach Verkehrslage auf der rechten Seite das Fahrzeug verlassen, 5. Warndreieck positionieren: innerorts 50 Meter hinter dem Fahrzeug, auf Landstraßen 100 Meter und auf Autobahnen sogar 150 Meter – hinter einer Kurve muss der Abstand entsprechend noch größer sein –, 6. sich hinter der Schutzplanke in Sicherheit bringen, 7. Notruf verständigen.