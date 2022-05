Die Polizei hat am Mittwoch zwischen 9 und 14 Uhr den Schwerverkehr auf der A65-Rastanlage „Pfälzer Weinstraße West“ kontrolliert. 14 Lkw wurden in der Zeit unter die Lupe genommen, wie die Polizei berichtet. In vier Fällen wurden die Fahrer beanstandet, weil sie die Lenkzeit überschritten hatten. Drei weitere Fahrer hatten ihre Ladung nicht ausreichend gesichert, weshalb sie erst das Transportgut nachsichern mussten, bevor sie weiterfahren durften. Neben den Fahrern müssen auch die Verlader mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Ein weiteres Bußgeld wurde verhängt, weil ein Trucker sich durchgängig nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten hatte. Bei der Auswertung seiner Fahrerkarten konnten mehrere Tempoüberschreitungen festgestellt werden. In zwei Fällen forderten die Beamten Sicherheitsleistungen ein. Diese haben den Zweck, den staatlichen Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Neben Kontrollkräften der Polizei war auch der Zoll in die Kontrolle eingebunden.