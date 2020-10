Ein ungewöhnlicher Anruf erreichte am Donnerstag um 14.30 Uhr die Polizeiinspektion Edenkoben: In einem Hof in der Hauptstraße in Kleinfischlingen war eine Schlange gesichtet worden. Nach Auskunft des Anrufers sei die Schlange „über einen Meter lang und dick wie ein Gartenschlauch“. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten ahnte die Schlange offenbar Böses. Sie verzog sich kurzerhand über eine Regenrinne aufs Dach des Anwesens, wie die Polizei mitteilt. Doch so leicht wollten sich die Beamten nicht geschlagen geben. Bewaffnet mit einem Kescher konnten die Polizisten die Schlange dazu bewegen, ihr sonniges Plätzchen in luftiger Höhe zu verlassen. Unten angekommen wurde die Schlange in einem Karton eingefangen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine harmlose Ringelnatter. Das Tier wurde anschließend fernab von Höfen und Dächern in die Natur entlassen.

Ringelnattern leben meist in der Nähe von Gewässern und ernähren sich überwiegend von Amphibien. Für Menschen vollkommen ungefährlich. Während männliche Ringelnattern im Schnitt nur eine Länge von 75 Zentimetern erreichen, können die Weibchen deutlich mehr als einen Meter lang werden.