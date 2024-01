Neun Lkw-Fahrer wurden am Sonntagabend zwischen 20 und 21 Uhr vor Ende des Sonntagsfahrverbots um 22 Uhr auf der Raststätte „Pfälzer Weinstraße West“ bei Edenkoben hinsichtlich ihrer Fahrtauglichkeit überprüft. Während acht der Fahrer ausgeschlafen und fahrtauglich mit ihrer Arbeit beginnen konnten, mussten bei einem 48 Jahre alten Trucker Fahrzeugschlüssel, Fahrerkarte und Ladepapiere sichergestellt werden. Der Mann war so betrunken, dass er laut Polizei nicht in der Lage war, einen Alko-Test durchzuführen. Seine Fahrt durfte er fortsetzen, als er wieder nüchtern war.