Zu einem Einsatz mit unerwartetem Ausgang wurde am Mittwochmittag eine Streife der Edenkobener Polizei gerufen. Wie diese mitteilt, hatten Verkehrsteilnehmer gegen 12.20 Uhr einen betrunkenen Lkw-Fahrer auf der A65 gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten schafften es schließlich an der Anschlussstelle Landau-Süd, den Fahrer anzuhalten. Der Trucker hatte jedoch nicht etwa, wie befürchtet, einen im Tee. Der Grund für seine auffällige Fahrweise war stattdessen ein blinder Passagier, der ihn beim Fahren störte: Eine Fliege hatte sich ins Fahrerhaus verirrt.

Die Polizei appelliert: Insekten im Wageninneren können gefährliche Situationen im Straßenverkehr verursachen. Ein Tier während der Fahrt hektisch aus dem Auto vertreiben zu wollen, ist keine gute Idee. Der Fahrer sollte unbedingt versuchen, ruhig zu bleiben und sich auf den Verkehr zu konzentrieren. Das beste Verhalten in diesem Fall: kontrolliert das Tempo verringern und mit Warnblinker am rechten Fahrbahnrand anhalten.