Innerhalb von zwei Stunden hat die Edenkobener Polizei am Mittwochnachmittag am sogenannten Vitaliskreisel an der K6 neun Autofahrer erwischt, weil sie während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung mit ihrem Handy telefonierten. Darauf stehen ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Ein LKW-Fahrer erhielt ein Bußgeld, weil die Bereifung seines Fahrzeugs bereits die Abfahrgrenze überschritten hatte (mindestens 60 Euro, mit Gefährdung 75). Neben dem Fahrer wird bei diesem Verstoß auch der Fahrzeughalter geahndet. Weil ein weiterer Autofahrer ohne Sicherheitsgurt unterwegs war, musste er 30 Euro bezahlen. Weitere Kontrolle folgen. Die Polizei will durch die Verkehrssicherheitsarbeit erreichen, dass die Unfall- und Verletztenzahlen sinken.