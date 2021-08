Der Fahrer eines VW Tiguan mit belgischem Kennzeichen sei am Freitagmittag auf der Autobahn in der Anschlussstelle Edenkoben außer Rand und Band gewesen. So beschreibt die Polizei-Inspektion Edenkoben das Verhalten eines Mannes, das sie sich nicht erklären kann. Der Mann hatte auf der B10 auf Höhe der Baustelle bei Landau einen anderen Pkw überholt. Beide Autos fuhren auf die Autobahn. In der Anschlussstelle Edenkoben hielt der Fahrer des belgischen Pkw plötzlich an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Laut Polizei begann er, auf das Fahrzeug des Hintermannes einzuschlagen und riss einen Türgriff sowie den Heckscheibenwischer ab. Dann stieg er wieder in seinen Wagen und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Polizei sucht Zeugen für diesen Vorfall: Hinweise sind möglich unter Telefon 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.