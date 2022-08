Esel entlaufen? Die Polizei in Edenkoben hat auf der Landstraße 506 im Modenbachtal bei Weyher zwei ausgebüxte Esel eingefangen. Die beiden Grautiere grasten ungerührt am Straßenrand. Vorausgegangen waren Hinweise von Verkehrsteilnehmern. Die Polizei schreibt: „Die beiden Tiere haben ihrem Ruf alle Ehre gemacht. Störrisch konnten sie erst nach längerer, fußläufiger Verfolgungsjagd eingefangen und einer Tierhalterin übergeben werden.“ Dabei handelt es sich nicht um die Eigentümerin der Tiere. Wer das ist, habe bisher noch nicht ermittelt werden können, so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.