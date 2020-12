Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen, betont die Polizei Edenkoben. Deswegen habe sie am Donnerstag von 12 bis 13 Uhr auf dem Autobahnzubringer B 271 das Tempo der Verkehrsteilnehmer gemessen. Ergebnis: 15 Autofahrer fuhren schneller als die erlaubten 80 Stundenkilometer, so die Polizei. Die unrühmlichen Spitzenreiter hatten 107 und 115 Sachen drauf. Auch in der Hauptstraße in Kirrweiler postierte sich die Polizei. Drei Autofahrer, die sich nicht an das Tempo-50-Limit hielten, wurden verwarnt. Der Schnellste war mit 64 Sachen unterwegs. Zwischen 20 und 21 Uhr wurde die 30er-Zone in der Staatsstraße in Edesheim überwacht. Zehn Autofahrer waren zu schnell unterwegs, wobei einer mit Tempo 59 gemessen wurde.