Einen Bußgeldbescheid in Höhe von 75 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei handelte sich am Donnerstag, 25. Januar, um 23 Uhr ein Autofahrer bei einer Kontrolle am sogenannten Vitaliskreisel ein. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten fest, dass der Mann während der Fahrt einen Radar- oder Blitzerwarner nutzte, um rechtzeitig seine gefahrene Geschwindigkeit anpassen zu können und sich vor einem möglichen Bußgeld und Führerscheinentzug zu schützen. Die Polizei weist darauf hin, dass die Nutzung solcher Geräte verboten ist. Die Geräte haben laut einem aktuellen Test des Verbraucherportals Chip eine Reichweite bis knapp über drei Kilometer. Sie kosten ab etwa 40 Euro.