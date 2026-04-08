Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 38-jährigen Autofahrer in Edenkoben kontrolliert. Da der Mann sichtlich nervös war, wurde in der Klosterstraße ein Drogenschnelltest durchgeführt, berichten die Beamten. Das Ergebnis bestätigte den Verdacht und der Fahrer gab schließlich zu, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Zur Entnahme einer Blutprobe musste er mit auf die Dienststelle kommen. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.