Mit einer dreisten Betrugsmasche sind drei Unbekannte in der Region unterwegs. Laut Polizei suchten bereits im Juni die drei Männer mit einem Citroën Jumper eine Werkstatt auf. Sie gaben an, von einer englischen Reinigungsfirma zu sein. Sie wollten einen Hochdruckreiniger in Reparatur geben. Die Unbekannten behaupteten, im Raum Neustadt, Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße öffentliche Plätze zu desinfizieren. Nach der Reparatur schickte die Werkstatt die Rechnung von über 4000 Euro an die englische Firma. Von dort bekam die Werkstatt die Antwort, dass derzeit keine Reinigungskräfte in Deutschland eingesetzt würden. Die drei Unbekannten sind spurlos verschwunden. Der Vorfall wurde am Montag der Polizei gemeldet. Die Polizei ermittelt wegen Leistungskreditbetrugs.