Die Polizeidirektion Landau warnt abermals vor Betrugsversuchen am Telefon. Aktuell gebe es im Bereich Landau und Edenkoben vermehrt Anrufe bei älteren Menschen mit dem Versuch des Enkeltricks. Dabei geben sich die Anrufer als Enkel (oder ehemalige Arbeitskollegen oder dergleichen) aus und behaupten, dringend Geld zu benötigen, um sich aus einer Notlage befreien zu können. Die Polizei rät, am Telefon keine Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse oder andere sensible Daten zu geben, niemals unbekannten Personen die Tür zu öffnen und ihnen schon gar kein Geld oder Wertsachen zu übergeben. Bei Bedarf sollten die Angerufenen eine Vertrauensperson hinzuziehen, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte. In jedem Fall sollte die Polizei angerufen werden. Die Polizeidirektion Landau ist unter der Rufnummer 06341-2870 oder 287-2010 erreichbar.