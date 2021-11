137 Autofahrer haben am Donnerstagmittag in der Weinstraße die erlaubte Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer missachte. Sie werden in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle bekommen, teilt die Polizei mit. Während 80 Autofahrer aus Richtung Edenkoben kommend zu schnell in den Ort fuhren, waren 57 Verkehrsteilnehmer zu schnell ortsauswärts. Die Polizei kündigt an , dass sie in diesem Bereich ihre Kontrollen intensivieren wird, weil insbesondere Kinder zu Schulbeginn beziehungsweise auf dem Nachhauseweg in diesem Bereich unterwegs sind. „Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass es sich gerade bei Kindern um verkehrsschwache Personen handelt. Deren Schutz liegt vordringlich in der Verantwortung der Erwachsenen“, unterstreicht die Polizei in einer Pressemitteilung.