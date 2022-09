Gleich fünfmal mussten Streifen der Polizei Edenkoben in der Nacht auf Sonntag ausrücken, um sich um fünf betrunkene Männer im Alter von 35 bis 63 Jahren zu kümmern. Zwei der Männer waren Passanten in Maikammer aufgefallen, weil sie zu betrunken wirkten, um alleine gelassen zu werden. Sie dürften sich auf dem Heimweg vom Kalmit-Klapprad-Cups befunden haben. Drei weitere Männer sammelte die Polizei nacheinander im Umkreis von Edesheim auf. Sie hätten sich vermutlich auf dem Heimweg vom Weinfest befunden. Einer der Männer war so stark alkoholisiert, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Für alle weiteren organisierte die Polizei einen Heimtransport. Allerdings müssen die Beförderten in diesem Fall die Kosten für den polizeilichen Einsatz tragen.