Ein 60-jähriger Fußgänger ist am Montag kurz vor Mitternacht in der Staatsstraße in Edenkoben gestürzt und auf den Boden liegengeblieben. Nach Angaben der Polizei hatte er zu tief ins Glas geschaut und sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Eine medizinische Versorgung des Mannes war nicht nötig. Die Beamten begleiteten den Mann nach Hause, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.