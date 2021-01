Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen am Montagabend drei Autofahrer erwischt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Auto unterwegs waren. Ein 18-jähriger Autofahrer wurde in Offenbach kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamin. Derweil geriet ein 26-jähriger Autofahrer aus Hessen in Landau in eine Kontrolle, bei der festgestellt wurde, dass er gekifft hatte. Auf gleich mehrere Betäubungsmittel schlug ein Drogentest bei einem 31-jährigen Autofahrer in Leinsweiler positiv an. Allen drei Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen, ihre Autos mussten sie stehenlassen, wie die Polizei berichtet.