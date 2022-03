Die Landauer Uni kündigt für Donnerstag, 20 Uhr, einen Benefiz-Poetry Slam im Universum-Kinocenter für die unter der russischen Invasion leidenden Menschen in der Ukraine an. Auftreten werden Marvin Suckut aus Überlingen, Lena Stokoff aus Tübingen, die Landauerin Julie Kerdellant sowie Marius Loy und Nik Salsflausen aus Esslingen. Sie verzichten auf ihre Gagen. Vom Eintrittspreis – symbolische fünf Euro – werden die Unkosten der Veranstaltung getragen, jeder übrige Euro und das gesamte im Lauf des Abends gespendete Geld gehen an Rotary Deutschland, das damit direkt Hilfe für Geflüchtete vor Ort sowie in der Ukraine leiste, heißt es in der Mitteilung. Die Türen sind ab 19 Uhr geöffnet, Karten an der Abendkasse.