Die vier Männer, die am 16. Januar 2022 zur Wahl des Verbandsbürgermeister in Edenkoben antreten, treffen bei einer Podiumsdiskussion am Freitag, 10. Dezember, 19 Uhr, aufeinander. Corona-bedingt ist die Debatte ausschließlich online zu erleben. Eberhard Frankmann (CDU), Roland Pister (SPD), Thorsten Rothgerber (Grüne) und Daniel Salm (FWG) stellen sich im Kurpfalzsaal in Edenkoben den Fragen von Andreas Schlick, Redakteur der RHEINPFALZ am SONNTAG. Das Gespräch wird live mitgeschnitten und kann unter https://youtu.be/47P7ujIlXz8 verfolgt werden.