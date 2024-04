Die Gemeindeschwestern plus laden ältere Menschen aus dem Landkreis SÜW ein, mit ihnen in einer kleinen Gruppe bis zu zwölf Personen spazieren zu gehen, dabei zu plaudern und zu singen – auch mit Gehstock oder Rollator. Die Fachkräfte möchten dadurch Senioren dazu animieren, in Bewegung zu bleiben. Das passt zu ihrer Aufgabe, älteren Menschen dabei behilflich zu sein, so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Wohnhaus leben zu können. Los geht es am Mittwoch, 17. April, mit Bettina Heim in Edenkoben. Gemeinsam mit der Seniorenbeauftragten Petra Feig lädt sie zu einem eineinhalbstündigen Spaziergang an der Triefenbachanlage ein. Der zweite Spaziergang ist am Montag, 13. Mai, mit Nadja Hieb in Essingen: Gemeinsam mit Leni Degner, Seniorenbeirätin der Verbandsgemeinde Offenbach, lädt sie zu einem Rundweg durch Essingen ein. Am Mittwoch, 15. Mai, lädt Ute Wingerter zu einem etwa Spaziergang von Gossersweiler nach Völkersweiler und zurück ein. Anmeldung und Rückfragen telefonisch im Kreishaus unter der Rufnummer 06341 940 und der Durchwahl 659 (für Edenkoben), 658 (Essingen) beziehungsweise 656 (Annweiler).