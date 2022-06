Autofahrer in der Fußgängerzone sind noch immer ein Problem in Landau. An einer Stelle hat die Stadtverwaltung jetzt die Zufahrt gesperrt: Sie hat in der Martin-Luther-Straße in Höhe der Meerweibchenstraße drei Pfosten aufgestellt. Auslöser waren nach Angaben von Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) „massive Beschwerden von Anwohnenden und ganz besonders von der ansässigen Gastronomie“. Es habe einen regen Schleichverkehr, vor allem in den Abendstunden, von der Martin-Luther-Straße über den Stiftsplatz in die Westbahnstraße gegeben. Dies ist nach Angaben der Verwaltung mit den Rettungsorganisationen und dem städtischen Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb abgestimmt, der die Fußgängerzone mit Müllfahrzeugen befahren muss. Hartmann verspricht sich von der 1000 Euro teuren Sperre mehr Verkehrssicherheit für Fußgänger, mehr Ruhe und mehr Aufenthaltsqualität, „die die Gastro dringend braucht“.

Probleme auch im Wohnpark

Beschwerden über gefährliche Situationen kommen nach Angaben der Verwaltung auch aus der Siebenpfeiffer-Allee, und deswegen hatten sich auch schon Anwohner an die RHEINPFALZ gewandt und eine Petition gestartet. Auch diese wichtige Achse im Wohnpark am Ebenberg wird, obwohl verkehrsberuhigt, gerne als Abkürzungsstrecke missbraucht. In einem ersten Schritt hat die Mobilitätsabteilung der Stadt um Ralf Bernhard die „Tempo 30“- und die Radfahr-Symbole auf dem Boden erneuert. Die Verwaltung wird die Situation dort weiter beobachten.