Die Feuerwehr hat am Samstagvormittag in einem Pflegeheim in Edenkoben Personen aus einem festgesteckten Aufzug befreit. Wie der Sprecher der Feuerwehr der VG Edenkoben informiert, befanden sich in dem Aufzug eine Heimbewohnerin, die auf der Trage lag und ins Krankenhaus gebracht werden sollte, ein Pfleger und Rettungskräfte. Spezialwerkzeugen kamen zum Einsatz, um die Tür öffnen zu können. Elf Wehrleute waren bei diesem technischen Hilfseinsatz dabei.