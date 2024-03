Ein vorentscheidendes Spiel um Verbleib oder Abstieg in der Pfalzliga steht dem TV Wörth bei der TS Rodalben am Samstag um 20 Uhr bevor.

„Wir müssen uns leider von Spiel zu Spiel neu aufstellen und immer mit dem Kader, der uns am Spieltag zur Verfügung steht, das beste Resultat erzielen“, sagt TV-Trainer Adrian Constantinescu. Das war im Heimspiel gegen die Südpfalztiger noch gelungen. Danach kam zuletzt die 30:41- Klatsche bei der TG Waldsee, weil wieder eine andere Formation auf dem Feld stand.

Die TS Rodalben hat den Trainer gewechselt und danach gegen Offenbach gewonnen und gegen den Tabellendritten Kaiserslautern nur mit einem Tor Unterschied verloren. Sie liegt mit 12:20 Punkten auf dem viertletzten Platz vor dem TV Wörth mit 10:22 Punkten. Das Saison-Auftaktspiel in Wörth hatte Rodalben deutlich gewonnen. „Sie würden bei einem Sieg auf vier Punkte vor uns wegziehen und womöglich dadurch bereits den Verbleib in der Pfalzliga gesichert haben. Deshalb müssen wir auch auswärts die Entschlossenheit und den Mut aufbringen, das Spiel bis zum Schluss mitgestalten zu können und unseren Matchplan durchziehen“, appelliert Constantinescu an sein Team.

Mit einem Erfolg könnten die Wörther zuversichtlich ins nächste Heimspiel gegen das Pfalzliga-Schlusslicht TV Offenbach gehen und sich weiter Luft nach unten in der Tabelle verschaffen.