Eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin hat sich am Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Villastrasse in Edenkoben verletzt. Nach Angaben der Polizei war die Dame zu schnell unterwegs, um ihr Gefährt unter Kontrolle zu haben. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100 Euro.