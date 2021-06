Eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin hat sich bei einem Sturz am Dienstagnachmittag im Bereich des Forsthauses Heldenstein in Edenkoben verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die aus dem Raum Karlsruhe stammende Frau mit dem motorisierten Zweirad auf einem leicht abschüssigen Wanderweg unterwegs. Als sie über einen größeren Stein fuhr, verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Sie fiel so unglücklich auf Schulter und Kopf, dass sie sich das Schlüsselbein brach und eine Gehirnerschütterung zuzog. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Landau. Zu ihrem Glück trug die 52-Jährige einen Fahrradhelm, der sie vor schlimmeren Kopfverletzungen geschützt haben dürfte.